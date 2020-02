Cucchi: la sorella Ilaria, motivazioni sentenza confermano che avevamo ragione noi

- "Leggo le 130 pagine delle motivazioni della sentenza per la morte di Stefano e ogni tanto devo smuovermi per capire che non sto sognando". Lo scrive su Facebook Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, deceduto il 22 ottobre del 2009, a causa delle percosse subite mentre si trovava in custodia cautelare. Oggi infatti sono state trasmesse le motivazioni della corte d'Assise che il 14 novembre scorso ha condannato quattro carabinieri. In particolare due di loro, Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, dovranno scontare 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale. Dalle motivazioni è emerso che ai danni di Stefano Cucchi "si è verificato un evento traumatico" mentre si trovava nella caserma dei carabinieri della compagnia Casilina e che la morte è collegata al trauma subito, quindi alle percosse, "vivendo sino alla sera del 15 ottobre 2009 in una condizione di sostanziale benessere". Stefano Cucchi è infatti deceduto poi il 22 ottobre, dopo giorni di agonia in ospedale. (segue) (Rer)