Cucchi: la sorella Ilaria, motivazioni sentenza confermano che avevamo ragione noi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In sintesi le motivazioni spiegano che se Stefano Cucchi non avesse subito un evento traumatico, non avrebbe sofferto di molteplici e gravi lesioni, con l'instaurarsi di accertate patologie che hanno portato al suo ricovero in ospedale e da lì al progressivo aggravarsi delle condizioni che lo hanno condotto alla morte. Una catena causale che parte, dunque, da un'azione palesemente dolosa e illecita che è stata la causa di un'evoluzione patologica risultata letale. Inoltre, dalle motivazioni emerge che è da escludere che fossero intervenute cause, sopravvenute da sole, e sufficienti a cagionare la morte. "Anni e anni trascorsi nelle aule di tribunale a sentir dire da dei gran professoroni che mio fratello era morto di suo o comunque di qualcosa di bizzarro - prosegue la sorella Ilaria su Facebook -. Anni e anni a combattere contro l’ipocrisia e l’arroganza del potere. Non ero sola per fortuna, perché da sola non avrei potuto fare nulla. Ma proprio nulla. In tutti questi anni ho visto delle persone lottare per un’idea. Ed il mio ringraziamento oggi va a loro. Quelle persone sono Fabio, il mio avvocato, ed i miei consulenti medico legali. Avevano ragione loro - conclude -. Su tutto. E sarò loro per sempre grata per non essersi arresi". (Rer)