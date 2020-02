Coronavirus: Cdm approva tavolo di coordinamento diffusione del virus

- Il ministro della Salute Roberto Speranza ha aggiornato il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi 6 febbraio, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, in merito alle misure precauzionali poste in atto in relazione all’emergenza dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) riguardo alla diffusione del Coronavirus. Lo rende noto un comunicato della presidenza del Consiglio. Il Consiglio dei ministri ha, quindi, condiviso la proposta del presidente Conte di istituire un tavolo di coordinamento per valutare gli effetti economici, culturali e sociali conseguenti alla diffusione del virus. (Com)