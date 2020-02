Coronavirus: partito da Wuhan aereo con canadesi evacuati, secondo volo la prossima settimana

- L'aereo noleggiato dal governo canadese per rimpatriare i suoi concittadini bloccati a Wuhan per l'epidemia di coronavirus è decollato oggi, 6 febbraio, e si sta dirigendo verso la Canadian Forces Base Trenton, dove i 176 evacuati saranno in quarantena per le prossime due settimane. Altre 50 canadesi partiranno con un volo di evacuazione degli Stati Uniti che arriverà in Canada l'11 febbraio. Lo ha detto in una conferenza stampa il ministro degli Esteri, Francois-Philippe Champagne, confermando che l'aereo dovrebbe atterrare presso la base dell'aviazione canadese nelle prime ore del 7 febbraio. Complessivamente, il ministro degli Esteri ha detto che i due terzi di coloro che hanno cercato il rimpatrio assistito, in tutto 347 persone, sono state evacuate oggi. Il governo di Ottawa è stato oggetto di critiche per il ritardo nelle procedure di evacuazione, ma anche per il fatto che l'areo inviato non disponeva di abbastanza posti per tutti i canadesi che volevano lasciare Wuhan. (Res)