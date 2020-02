Usa: "Wsj", Intercontinental Exchange rinuncia ad offerta per eBay

- Intercontinental Exchange (Ice), proprietario del New York Stock Exchange (Nyse), la Borsa di New York, ha annunciato ieri, 6 febbraio, di rinunciare alla possibilità di presentare un'offerta pubblica di acquisto per eBay. Ice ha dichiarato in una nota diffusa dopo la chiusura dei mercati, di voler rinunciare alla valutazione di un accordo per eBay sulla base delle conversazioni con gli investitori, dopo una telefonata mattutina sugli utili. L'interesse di Ice nei confronti di Ebay era emerso lo scorso 5 febbraio quando il “Wall Street Journal” aveva diffuso la notizia di un'offerta pubblica di acquisto per eBay di oltre 30 miliardi di dollari. (Was)