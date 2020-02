Rifiuti Roma: Lozza, discariche non sono chiuse, fermati solo alcuni conferimenti

- "Ci auguriamo che non arrivi alcuna querela", Valter Lozza, titolare Mad srl, l'azienda che gestisce le discariche di Civitavecchia e Roccasecca commenta così ad Agenzia Nova la minaccia della sindaca di Roma Virginia Raggi di querelare la sua azienda per aver fermato i conferimenti degli scarti del trattamento provenienti dai Tmb di Roma. "Dire che le discariche sono state chiuse - spiega Lozza - non è corretto: le discariche sono aperte, abbiamo solo chiesto ai nostri conferitori di non portare più una tipologia dei rifiuti, i rifiuti chiamati con codice a specchio, per la quale aspettavamo delle linee guida dagli organismi tecnici di Regione e ministero da tempo. Ci era stato promesso che sarebbero arrivate (le linee guida ndr) entro il 31 gennaio. Così non è stato e quindi abbiamo ritenuto ci fossero le condizione per fermare i conferimenti di queste tipologie di rifiuti". "Sono rifiuti - prosegue l'imprenditore - per cui bisogna seguire delle procedure per stabilire se sono rifiuti pericolosi o meno. Aspettavamo queste linee guida al 31 gennaio, non sono arrivate, mentre ieri sono venuti i carabinieri forestali per l'acquisizione della documentazione relativa a questa tipologia di rifiuti e quindi abbiamo ritenuto di fare così". (Rer)