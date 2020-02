Iraq: “Wsj”, Usa verso rinnovo esenzione importazioni irachene energia dall'Iran

- Gli Stati Uniti dovrebbero rinnovare la deroga alle sanzioni che consentirà all'Iraq di continuare a importare gas naturale ed elettricità dall'Iran. Lo riferisce oggi, 6 febbraio, dal quotidiano “Wall Street Journal”, citando funzionari statunitensi e iracheni. L'amministrazione Trump, ad ottobre, aveva concesso all'Iraq una rinuncia alle sanzioni di 120 giorni che scadrà la prossima settimana. Secondo il “Wsj” alcuni funzionari statunitensi hanno suggerito all'amministrazione di non rinnovare l'esenzione, tuttavia, la nomina irachena di Mohammed Tawfiq Allawi come nuovo primo ministro ha contribuito a convincere Trump a prorogare la rinuncia. La fine delle esenzioni potrebbe esporre l'Iraq a sanzioni e interrompere la generazione di elettricità, aggravando le sfide per il nuovo governo che si trova ad affrontare quattro mesi di rivolte. (Was)