Cdm: approvato codice della Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi 6 febbraio a Palazzo Chigi, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione dell’articolo 1, comma 7, della legge 16 marzo 2017, n. 30, introduce disposizioni integrative e correttive del Codice della protezione civile. Lo rende noto un comunicato della presidenza del Consiglio. Il testo opera una semplificazione della normativa e delle procedure amministrative previste durante la fase di emergenza e di superamento dell’emergenza in caso di eventi calamitosi. Inoltre, si interviene in modo da realizzare: un migliore scambio informativo negli eventi emergenziali fra tutti gli enti locali; una più corretta determinazione degli “ambiti territoriali e organizzativi ottimali” per assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile e un efficace coordinamento a ciascun livello territoriale, nel rispetto della funzione di coordinamento generale in capo al Dipartimento della protezione civile; il potenziamento dei sistemi di allertamento; la puntuale definizione delle modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di pianificazione di protezione civile; il potenziamento delle misure finalizzate ad assicurare la continuità amministrativa. (segue) (Com)