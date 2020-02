Cdm: approvati Accordi sui servizi aerei con Seychelles, Ruanda, Filippine e Corea del Sud

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi 6 febbraio, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, su proposta del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, ha approvato quattro disegni di legge relativi alla ratifica e all’esecuzione di altrettanti Accordi sui servizi aerei tra il governo italiano e, rispettivamente, i governi della Repubblica di Seychelles, della Repubblica del Ruanda, della Repubblica delle Filippine e della Repubblica di Corea. Lo rende noto un comunicato della presidenza del Consiglio. Gli Accordi mirano a regolamentare i servizi aerei tra l’Italia e gli altri Stati contraenti, in modo da rafforzare ulteriormente i legami economici con tali Paesi con benefici per i passeggeri, gli operatori del settore (vettori aerei aeroporti, spedizionieri), l’industria del turismo, l’interscambio commerciale e, in generale, le rispettive economie. Gli Accordi delineano il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra l’Italia e gli altri Paesi e sono integrati da intese semplificate (Memorandum of Understanding) che regolano i profili operativi, tra l’altro, in tema di designazione e revoca dei vettori ammessi ad operare sulle tabelle delle rotte concordate, di diritti di sorvolo e di traffico e di servizi concordati. (Com)