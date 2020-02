Cdm: approvate norme sui prodotti in cuoio, pelle e pellicci

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi 6 febbraio, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, su proposta del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria ai sensi dell’articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge europea 2018. Lo rende noto un comunicato della presidenza del Consiglio. Il decreto contiene disposizioni che riguardano esclusivamente i requisiti essenziali di composizione che i prodotti e i manufatti con essi fabbricati devono soddisfare per poter essere immessi sul mercato. L’obiettivo è quello di avere una chiara e univoca indicazione dei materiali utilizzati e di eliminare potenziali ostacoli al buon funzionamento del mercato. (segue) (Com)