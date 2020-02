Cdm: esaminate 29 leggi regionali (2)

- Il Cdm ha deliberato di non impugnare1. la legge Regione Piemonte n. 22 del 10/12/2019, recante “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie”;2. la legge Regione Abruzzo n. 40 del 05/12/2019, recante “Integrazione alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), disposizioni per l’attuazione dell’articolo 33, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ulteriori disposizioni”;3. la legge Regione Basilicata n. 28 del 10/12/2019, recante “Istituzione della Giornata lucana per la lotta alla dipendenza da gioco d’azzardo”;4. la legge Regione Basilicata n. 27 del 10/12/2019, recante “Rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)”;5. la legge Regione Molise n. 18 del 09/12/2019, recante “Albo unico regionale della mobilità dei dipendenti delle società partecipate dalla Regione Molise”;6. la legge Regione Lombardia n. 22 del 10/12/2019, recante “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2019”;7. la legge Regione Puglia n. 53 del 12/12/2019, recante “Sistema regionale di protezione civile”.8. la legge Regione Puglia 54 del 12/12/2019, recante “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)) e alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005)”;9. la legge Regione Toscana n. 73 del 10/12/2019, recante “Disposizioni in materia di prevenzione dell’usura. Modifiche alla l.r. 86/2009”;10. la legge Regione Toscana 74 del 10/12/2019, recante “Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente”;11. la legge Regione Calabria n. 54 del 16/12/2019, recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Calabria per gli anni 2020-2022 (art. 43 d.lgs. 118/2011)”;12. la legge Regione Calabria n. 55 del 16/12/2019, recante “Competenze della città metropolitana di Reggio Calabria. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria)”;13. la legge Regione Calabria n. 57 del 16/12/2019, recante “Modifiche alle leggi regionali 31/2019, 36/2019 e 37/2019”;14. la legge Regione Calabria n. 58 del 16/12/2019, recante “Proroga termini. Modifica della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (norme in materia di usi civici)”;15. la legge Regione Calabria n. 59 del 16/12/2019, recante “Edilizia residenziale pubblica. Proroga termini. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 8/1995, 32/1996, 57/2017”;16. la legge Regione Calabria n. 60 del 16/12/2019, recante “Modifica dei confini territoriali dei comuni di Reggio Calabria e Roccaforte del Greco della città metropolitana di Reggio Calabria”;17. la legge Regione Trentino Alto Adige n. 9 del 16/12/2019, recante “Legge regionale di stabilità 2020”;18. la legge Regione Trentino Alto Adige n. 10 del 16/12/2019, recante “Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020-2022”;19. la legge Regione Valle Aosta n. 17 del 06/12/2019, recante “Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo)”;20. la legge Regione Toscana n. 76 del 11/12/2019, recante “Disciplina delle attività di enoturismo. Modifiche alla l.r. 30/2003”;21. la legge Regione Toscana n. 77 del 11/12/2019, recante “Albo regionale imprese agricolo-forestali. Modifiche alla l.r. 39/2000”;22. la legge Regione Toscana n. 78 del 11/12/2019, recante “Disposizioni in materia di sistemi museali. Modifiche alla l.r. 21/2010”. (segue) (Com)