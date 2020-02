Cdm: esaminate 29 leggi regionali (3)

- Infine, il Consiglio dei ministri ha deliberato la rinuncia parziale all’impugnativa della legge Regione Veneto dell’8 febbraio 2019, n. 6, recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 “Addestramento e allenamento dei falchi per l’esercizio venatorio”, in quanto modifiche successivamente apportate alla legge superano una parte dei rilievi di legittimità costituzionale sollevati. (Com)