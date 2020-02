Brasile: produzione di veicoli diminuisce del 3,9 per cento a gennaio 2020 (2)

- Sebbene Moraes abbia sottolineato l'importanza del mercato estero per l'industria automobilistica, ha anche evidenziato che il peso delle esportazioni sulla produzione si è ridotto nel corso degli anni. Nel 2019, l'export ha rappresentato il 14 per cento del totale dei veicoli leggeri fabbricati in Brasile. Dieci anni fa, la percentuale era del 22 per cento. A gennaio l'Argentina rappresentava il 50 per cento delle spedizioni brasiliane, seguita dal Messico (22 per cento) e dalla Colombia (6 per cento). Il mercato interno rimane la linfa vitale dell'industria automobilistica brasiliana. In patria a gennaio le vendite sono diminuite del 3,2 per cento nel confronto annuale. In tutto sono uscite dalle catene di montaggio 193.500 unità. (segue) (Brb)