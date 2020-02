Brasile: produzione di veicoli diminuisce del 3,9 per cento a gennaio 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 4 febbraio la Federazione nazionale dei distributori di veicoli a motore (Fenabrave), aveva riferito che la vendita di veicoli è diminuita dall'1,61 per cento a gennaio rispetto allo stesso mese del 2019. Secondo la Fenabrave nel primo mese dell'anno sono state immatricolare 298.400 veicoli, contro i 370.700 del primo mese di quest'anno, 4 mila unità, contro 370,7 mila dell'anno scorso. Rispetto a dicembre 2019 il calo delle vendite è stato molto più sensibile, pari al 19,5 per cento. Il segmento delle automobili è quello che ha registrato il calo maggiore, con una riduzione del 5,62 per cento delle immatricolazioni a gennaio 2020 rispetto al primo mese dell'anno scorso. (segue) (Brb)