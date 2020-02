Lodi: aperto procedimento penale, Procuratore, stiamo verificando ipotesi errore umano

Disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose, questi i reati per cui è stato aperto un procedimento penale in seguito al deragliamento del Frecciarossa a Lodi. Il treno è deragliato all'altezza di uno scambio posizionato in modo errato, come ha dichiarato il procuratore della Repubblica di Lodi, Domenico Chiaro, causando la morte dei macchinisti Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo, oltre al ferimento di altre 30 persone in modo non grave. "Se lo scambio fosse stato dritto per dritto non ci sarebbe stato il deragliamento", ha detto Chiaro, specificando che "era stato interessato dai lavori di manutenzione". Mentre è stato accertato che c'erano stati dei lavori fino a poco tempo prima della partenza del treno, non è stato confermato se il Frecciarossa partito da Milano in direzione Salerno avesse avuto il via libera per fine lavori prima di partire. "I lavori erano iniziati alle 4.30 del mattino e l'incidente è avvenuto alle 5.50 quando il treno era appena ripartito dalla stazione di Rogoredo". Ci vorranno non meno di due giorni per liberare i binari e riportare alla normalità il traffico ferroviario, per esigenze di cautela probatoria che interessano lo stesso scambio, la parte di binario coinvolta e quello che resta della motrice. Secondo il procuratore della Repubblica di Lodi: "Stiamo verificando l'ipotesi dell'errore umano che potrebbe essere legato ai lavori di manutenzione". A chi gli ha chiesto se fosse confermato che si trattava di lavori di manutenzione ordinaria, Chiaro ha replicato: "non risulta proprio così, ma verificheremo".