Lodi: aperto procedimento penale, Procuratore, stiamo verificando ipotesi errore umano (2)

- Dolore e vicinanza sono state espresse dalle più alte cariche dello Stato. Dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha parlato di "cordoglio per i ferrovieri, due nuove vittime del lavoro", auspicando che "si faccia presto luce sulla dinamica del grave incidente, per garantire il diritto dei cittadini alla sicurezza nei trasporti", al presidente del Consiglio Giuseppe Conte che prima di rispondere alle interrogazioni durante il question time al Senato ha rivolto "un pensiero ai due macchinisti, rimasti vittime questa mattina del grave incidente avvenuto nel lodigiano, mentre svolgevano il proprio lavoro". A nome del governo, ha proseguito, "esprimo il cordoglio alle loro famiglie e gli auguri di pronta guarigione ai feriti". Dal premier un ringraziamento "a tutti i soccorritori, ai Vigili del fuoco, alle Forze dell’ordine, alla Protezione civile, agli operatori sanitari. Sappiamo - ha aggiunto - che gli inquirenti stanno facendo di tutto perché sia fatta presto piena luce su quanto accaduto. La sicurezza nei trasporti e delle nostre infrastrutture in generale è un diritto dei cittadini che lo Stato deve garantire e che per il mio governo rappresenta la massima priorità". Anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, a nome dell'intera Giunta regionale, hanno espresso dolore e cordoglio per le due vittime del deragliamento ferroviario. "Sul posto sono subito intervenuti con grande tempestività mezzi di soccorso coordinato dall'Azienda Regionale per l'Emergenza Urgenza Areu di Regione Lombardia con due elicotteri attrezzati per il volo notturno provenienti da Brescia e da Como, e con 12 ambulanze alle quali se ne sono aggiunte altre. I due feriti in codice giallo sono stati trasportati a Cremona (in elicottero) e a Lodi". (Rin)