Case popolari: De Pasquale (FI) su MM, aspettiamo ancora risposte su bar a Colonne di San Lorenzo

- Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Milano, Fabrizio De Pasquale, non è soddisfatto dalle risposte avute da MM nella commissione consiliare di oggi. "MM si trincera dietro il fatto che le assegnazioni contestate sono state effettuate quando c'erano altri gestori. Per noi un buon gestore interviene o comunque avvisa il Comune quando i propri ispettori scoprono utilizzi impropri o illegittimi delle case popolari. Invece qui si giustifica che dipendenti MM e del Comune possano ottenere cambi alloggio o addirittura alloggi a prezzi stracciati o in comodato in pieno centro", osserva De Pasquale. "Aspettiamo ancora risposte sul bar delle Colonne di San Lorenzo che paga 8000 euro incassandone 500.000. Dai tempi di Barbato attendiamo infine chiarezza sulla discrezionalità della giunta comunale nel decidere chi sgomberare e chi tenere nelle case popolari", ha concluso De Pasquale.(Rem)