Roma: Fd'I, da Aula ok mozione per migliorare benessere animali da compagnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvata all'unanimità la mozione volta alla promozione delle adozioni per gli animali da compagnia. Lo rendono noto, in un comunicato, gli esponenti di Fratelli d'Italia, Francesco Figliomeni primo firmatario della mozione, Andrea De Priamo capogruppo, Lavinia Mennuni nonché Rachele Mussolini della lista civica "Con Giorgia". "Dopo le tantissime battaglie sugli animali d'affezione - dichiarano - che come Fratelli d'Italia stiamo portando avanti da anni, oggi abbiamo scritto un'altra pagina importante in Campidoglio con l'approvazione all'unanimità della nostra mozione volta alla promozione delle adozioni per questi esseri senzienti che si trovano reclusi nei canili e nei gattili. Forse ci vorrà ancora del tempo ma, anche con l'approvazione del provvedimento odierno che ribadisce anche la volontà di incentivare il rapporto con le Associazioni, siamo sulla buona strada per migliorare la nostra coscienza civica e far adottare specifiche misure contro il randagismo, così come avviene in alcuni paesi europei e degli Stati Uniti. Come Fratelli d'Italia continueremo le nostre battaglie in favore degli animali confidando in un potenziamento delle campagne pubblicitarie volte a trovare una casa ai nostri amici, oltre che ad ottenere sponsorizzazioni utili al reperimento di risorse".(Com)