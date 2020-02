Cassino: cerimonia a caserma "Lolli Ghetti", giurano 267 volontari in ferma prefissata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il suo intervento il comandante del 80° reggimento addestramento volontari "Roma", colonnello Mauro Quarta, ha voluto rimarcare l'importanza del giuramento che i volontari si stavano apprestando a compiere, "state effettuando - ha detto - un percorso di crescita militare e umana che vi porta oggi, in questa suggestiva cornice, a prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, atto fondamentale per il personale militare, che deve darvi maggior consapevolezza, in primis come cittadini, e sancisce il vostro ingresso nella famiglia militare". Alla presenza della gloriosa bandiera di guerra dell'80esimo reggimento addestramento volontari "Roma", decorata dell'Ordine Militare d'Italia, di due medaglie d'oro e una di bronzo al Valor Militare e davanti a oltre un migliaio di parenti e amici, i giurandi hanno gridato forte il loro "Lo giuro", seguito dalle note dell'Inno di Mameli cantato all'unisono sia dai volontari sia da parte di tutti gli ospiti intervenuti. Nel suo discorso, il generale Camporeale, ha evidenziato come il giuramento costituisce la pietra angolare della professione militare e intorno ad esso convergono tutti gli altri valori propri della vita di ogni soldato. Il giorno prima della cerimonia è stato consegnato a tutti i giurandi il diario "Io Sono un Soldato" per permettergli di trascrivere le numerose esperienze e gli indimenticabili ricordi che questa scelta di vita gli fornirà. (Rer)