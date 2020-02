Venezuela: sottosegretario Merlo, Guaidò presidente legittimo dell'Assemblea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia riconosce e sostiene Juan Guaidò quale legittimo presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela. Lo ha chiarito il senatore Ricardo Merlo, sottosegretario agli Esteri e presidente del Movimento associativo italiani all'estero (Maie), rispondendo in commissione alla Camera a un'interrogazione della Lega "sulla posizione del governo italiano sul rinnovo del mandato del presidente del Parlamento venezuelano". "Nonostante l'attuale clima politico in Venezuela non sia il più adatto alla ripresa del dialogo, il governo italiano è comunque convinto che non vi siano alternative al perseguimento di una soluzione pacifica e democratica della crisi". "Sin dall'inizio della crisi venezuelana - ha sottolineato il rappresentante della Farnesina - il governo italiano si è impegnato a favore di una soluzione pacifica e democratica che sfoci nella tenuta di elezioni presidenziali e legislative libere, eque e credibili". (segue) (Com)