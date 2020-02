Venezuela: sottosegretario Merlo, Guaidò presidente legittimo dell'Assemblea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario Merlo ha quindi condannato - sulla falsariga della posizione europea - "il tentativo di bloccare il legittimo processo elettorale interno all'Assemblea nazionale", non considerando "valida l'elezione di Luis Parra, in quanto viziata da gravi irregolarità" e confermando, invece, "il riconoscimento e il sostegno a Juan Guaidò quale legittimo presidente dell'Assemblea nazionale". L'esponente del governo italiano, tra le altre cose, ha ricordato come l'esecutivo sia "impegnato a rilanciare l'attività del Gruppo internazionale di contatto ed è convinto della necessità di intensificare l'attività di sensibilizzazione verso tutti gli attori coinvolti nella crisi, soprattutto verso quei paesi che hanno maggiore influenza sui vari attori politici venezuelani". (Com)