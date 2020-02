Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, giovedì 6 febbraio, Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9 - Piazza Carlo Alberto: l'assessora Di Martino inaugura la mostra realizzata in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismoOre 10 - Aula rettorato Università degli Studi di Torino, via Verdi 8: le assessore Schellino e Di Martino partecipano al convegno "Per non perdersi nel mare della comunicazione" nell'ambito della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.Ore 10 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della VI Commissione (pres.Federico Mensio) e la V Commissione (pres.Massimo Giovara). Odg: 1) Verifica Mozione "Difendiamo il futuro: bottiglie riutilizzabili nelle scuole" 2) Verifica Mozione "Dichiarazione dell'emergenza climatica ed ambientale".Ore 12 - Palazzo civico, Sala Colonne: l'assessore Unia partecipa alla presentazione dell'Atlante del Cibo a TorinoOre 13 - Palazzo civico, sala Capigruppo: Conferenza Capigruppo.Ore 14.30 - Sopralluogo della Commissione Smart city (pres.Vincenzo Napolitano) la I Commissione (pres.Marco Chessa) e la Commissione Servizi pubblici locali (pres.Monica Amore) presso la nuova Service control room del Csi Piemonte.Ore 15 - Assessorato Sport, corso Ferrucci 122: l'assessore Finardi interviene alla presentazione del progetto dello CSEN Piemonte "La danza integrata come strategia di inclusione". (segue) (Rpi)