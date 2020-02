Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (3)

- .REGIONEConsiglioOre 10:00, visita di Palazzo Lascaris da parte dei futuri Ambasciatori del Consiglio regionale del Piemonte.Ore 10:00, Rettorato dell'Università degli Studi di Torino (via Verdi 8), Aula magna, la garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Ylenia Serra partecipa al convegno "Per non perdersi nel mare della comunicazione", a cura della Città di Torino, dell' Università degli Studi, dell' Ufficio scolastico regionale e dell'associazione Esseri umani onlus.Ore 11:00, Roma, via Cossa 41, il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia partecipa all'Assemblea plenaria dei presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome.Ore 11:30, Aula, i futuri Ambasciatori del Consiglio regionale incontrano Giuseppe Porro dell'Università di Torino sui temi dell'Ue, a cura della direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale in collaborazione con la Consulta regionale europea.Ore 14:00, Auditorium della Città metropolitana (corso Inghilterra 7), la garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Ylenia Serra partecipa al convegno "Passa la palla", a cura della Città metropolitana di Torino e dell'associazione Social for inclusion. (Rpi)