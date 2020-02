Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

- REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa al convegno "Un nuovo bilancio europeo all'altezza delle sfide per l'occupazione, la crescita e la sostenibilità".Tempio di Adriano, piazza di Pietra (ore 9,15)- L'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato inaugura la "Panchina Rossa“ per il contrasto alla violenza di genere.Giardino dell'azienda ospedaliera San Giovanni, via dell'Amba Aradam, 9 (ore 11) (segue)(Rer)