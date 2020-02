Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (3)

- VARIE- Presentazione del volume "Sardine - Fenomenologia di un movimento di piazza” e inaugurazione del master in Comunicazione e marketing politico ed istituzionale.Luiss , aula Polivalente, viale Romania 32 (ore 10)- Conferenza stampa del programma degli eventi legati al Carnevale nel Municipio Roma X.Campidoglio, sala Laudato Si' (ore 11)- Il presidente del Municipio Roma I Centro, Sabrina Alfonsi, il presidente dell'Associazione costruttori edili di Roma e Provincia, Nicolò Rebecchini, il presidente della Croce Rossa di Roma, Debora Diodati e l'assessore alla Persona, alla Scuola e comunità solidale di Roma Capitale, Veronica Mammì, presentano il nuovo centro di Accoglienza per il Piano freddo del Municipio Roma I Centro. La nuova struttura si affianca a quella già attiva da dicembre 2019 e costituisce unulteriore presidio territoriale per dare sostegno, aiuto e cura alle persone senza dimora.Via Sabotino, 4 (ore 12)- Evento Meet-up Reinventing Cities Rome in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Roma e provincia. Interverranno: Luca Montuori assessore all’Urbanistica di Roma Capitale; Valentina Vivarelli assessore al Patrimonio e alle politiche abitative di Roma Capitale; Flavio Mangione presidente Oar; Costanza de Stefani C40 Zero Carbon Development; Carlo De Vito presidente di Fs Sistemi urbani e Nicolò Rebecchini Presidente Acer.Casa dell'Architettura, piazza Manfredo Fanti, 47 (ore 15,30)- Presentazione del libro di Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, dal titolo: "#Populeconomy. L'economia per le persone e non per le élites finanziarie".Frosinone, Palazzo della Provincia (ore 17)(Rer)