Medio Oriente: Johnson conferma a Netanyahu sostegno a proposta di pace di Trump

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha avuto oggi un colloquio telefonico con l’omologo israeliano Benjamin Netanyahu, al quale ha confermato il proprio sostegno alla proposta di pace avanzata lo scorso 28 gennaio dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per risolvere il conflitto israelo-palestinese. Lo riporta l’emittente satellitare “al Arabiya”. Nei giorni scorsi l’inquilino di Downing Street aveva già avuto modo di definire il piano “un passo in avanti positivo” in un colloquio con lo stesso Trump. A fargli eco era stato il segretario agli Esteri Dominic Raab, secondo il quale il cosiddetto “Accordo del secolo” è “una proposta chiaramente seria”. Il piano di Trump prevede l’annessione a Israele di parti della Cisgiordania, inclusi la Valle del Giordano e tutti gli insediamenti ebraici. La proposta apre anche alla futura nascita di uno Stato palestinese su circa il 70 per cento della Cisgiordania, collegata da un tunnel alla Striscia di Gaza, e senza buona parte di Gerusalemme est. (segue) (Res)