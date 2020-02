Medio Oriente: Johnson conferma a Netanyahu sostegno a proposta di pace di Trump (2)

- L’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha respinto categoricamente la proposta, definita dal presidente Mahmoud Abbas “lo schiaffo del secolo”. Il piano è stato inoltre criticato da molti leader europei. L’Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrel, ha sottolineato in un comunicato l’impegno di Bruxelles a perseguire una soluzione a due Stati basata però sui confini antecedenti il 1967, con la possibilità di scambi di territori previo accordo tra le parti. Secondo Borrel, l’iniziativa degli Usa “si discosta da questi parametri condivisi a livello internazionale”. Anche il leader laburista britannico Jeremy Corbyn ha criticato la proposta di Trump. “Non si tratta di un piano di pace, ma di un piano per mettere in sicurezza l’illegale colonizzazione israeliana e per negare i diritti palestinesi. È una minaccia alla pace”, ha affermato Corbyn. (Res)