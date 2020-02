Rifiuti Roma: Fd'I, se l'immobilismo continua denunciamo Raggi e Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La serrata delle discariche di Civitavecchia e Roccasecca sommata alla chiusura di Colleferro, "di fatto determina l'ennesima sospensione della raccolta dei rifiuti da parte di Ama". È quanto si legge in una nota il gruppo consiliare di Fd'I alla Regione Lazio. "Come purtroppo ripetiamo da mesi, l'assurdo rimpallo su chi deve decidere cosa in materia di rifiuti - spiega - con cui Zingaretti e Raggi volevano coprire la loro vera intenzione di scaricare sull'altro la responsabilità della scelta e la loro mancanza di visione e progettualità, sta portando Roma ad un passo dal disastro. La Raggi invece di minacciare querele, provi per una volta a prendere una decisione, Zingaretti almeno per un giorno si impegni a risolvere questa gravissima emergenza. Qualora perdurasse questa incresciosa situazione di stallo, Fd'I denuncerà Zingaretti e Raggi per aver determinato un emergenza sanitaria che mette a seriamente a repentaglio la salute pubblica e l'immagine già fortemente compromessa della Capitale".(Com)