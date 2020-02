Sanità Lazio: il Pd riparte dai circoli, portiamo discussione tra persone, vogliamo essere presenti in tutte le realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono già circa 300 i nuovi iscritti ai circoli della sanità del Partito democratico a Roma e nel Lazio, che come democratici, ma anche come operatori che quotidianamente vivono la realtà della sanità regionale hanno incontrato, nella sede del Pd nazionale di Sant'Andrea delle Fratte, l'assessore del Lazio Alessio D'Amato, il segretario e vicesegretario del Pd regionale, Bruno Astorre ed Enzo Foschi, la responsabile sanità dello stesso partito, Valeria Baglio e a Marco Ricci, che ha introdotto l'incontro. "Al centro della nostra strategia – ha detto D'Amato – c'è la voglia di portare avanti una battaglia per il Servizio Sanitario come motore di sviluppo del Paese". Tra i temi al centro della riunione, molto partecipata, precariato, nuove assunzioni, innovazione, interventi sulle liste d'attesa, investimenti sulle "Case della salute" nel territorio. L'impegno dei vertici regionali è quello di ascoltare e di ricominciare a stare nei luoghi di lavoro, in cui si incontrano i veri problemi delle persone, e in cui tanti costruiscono le loro identità, i loro rapporti, i loro ritmi di vita. Attualmente sono stati costituiti circoli del Partito democratico in quasi tutte le aziende sanitarie di Roma, e molti altri nelle province del Lazio: l'obiettivo è quello di arrivare presto ad essere presenti in tutte le realtà della sanità regionale. (Com)