Libano: la prossima settimana il voto di fiducia sul nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata fissata per la prossima settimana la sessione del parlamento libanese dedicata alla fiducia sul nuovo governo guidato da Hassan Diab e al voto sulla sua dichiarazione politica. Lo ha annunciato oggi il presidente del parlamento, il leader del movimento sciita Amal Nabih Berri. Le sessioni sono state programmate per le giornate di martedì 11 e mercoledì 12 febbraio. La commissione ministeriale incaricata di redigere la dichiarazione programmatica del nuovo esecutivo del Libano ha terminato i propri lavori il 4 febbraio. La dichiarazione si concentra sulle questioni economiche e finanziarie di maggiore impellenza. Successivamente il documento è stato approvato dal Consiglio dei ministri. Il governo presieduto da Hassan Diab prevede “misure dolorose” al fine di attuare un piano di salvataggio del Libano. Tra le misure previste figurano anche la riduzione degli interessi su prestiti e depositi per stimolare la crescita e diminuire l’indebitamento. Sul piano fiscale, è programmata l’introduzione di un’imposta progressiva unica e di misure di lotta all’evasione. Investimenti sono contemplati anche nelle infrastrutture, in conformità a quanto previsto dalla conferenza dei donatori internazionali (Cedre), tenutasi a Parigi nel 2018. La politica estera sarà “indipendente” e volta ad allontanare il Libano dai conflitti regionali. È stato ribadito l’impegno sia per la liberazione dei territori libanesi occupati da Israele sia per il ritorno in patria dei profughi siriani. (Res)