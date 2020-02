Brasile: export di carne bovina aumentato del 10 per cento a gennaio grazie alla Cina (2)

- "È un risultato positivo e in linea con le nostre stime di crescita per quest'anno", ha dichiarato in una nota il presidente di Abiec, Antonio Jorge Camardelli. "A dicembre 2019 l'associazione aveva già previsto per il 2020 un aumento del 13 per cento delle esportazioni brasiliane di carne". "I dati indicano un inizio dell'anno ottimo per il settore, dopo i record di volumi esportati ed entrate registrato nel 2019", ha affermato Camardelli. La Abiec sottolinea che la Cina ha aumentato gli acquisti di proteine dopo che la diffusione di peste suina africana ha decimato i capi in tutti gli allevamenti suini del paese. Abiec non ha menzionato alcun impatto del coronavirus nella sua relazione. (segue) (Brb)