Brasile: export di carne bovina aumentato del 10 per cento a gennaio grazie alla Cina (3)

- Tuttavia, lo scorso 30 gennaio, i responsabili delle maggiori aziende produttrici ed esportatrici di carne, Jbs e Brf, avevano stimato che l'aumento del numero di contagi da coronavirus in Cina potrebbe causare un ulteriore aumento della domanda di carne brasiliana da Pechino. Secondo quanto riportato "Uol Economia", la diffusione del virus aumenta le preoccupazioni sulla sicurezza alimentare nel paese e questo potrebbe dare nuovo impulso all'importazione dall'estero. "Va ricordato che il virus probabilmente ha iniziato a circolare in un mercato in Cina dove venivano venduti animali vivi", aveva affermato il presidente della Brf, Lorival Luz, a margine di un evento pubblico a San Paolo. "Tutti i prodotti a base di carne congelata e trasformata di Brf sono sottoposti a controlli di sicurezza in Brasile prima di essere esportati a livello globale" e questo garantisce maggiori sicurezze per i cinesi. (segue) (Brb)