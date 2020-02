Brasile: export di carne bovina aumentato del 10 per cento a gennaio grazie alla Cina (5)

- Nel 2019 la Cina ha consolidato la sua posizione come maggiore acquirente di carne brasiliana, con una quota del 26,7 per cento del volume complessivo di merce esportata. Secondo i dati dell'Associazione brasiliana per l'esportazione di carne (Abiec), rispetto al 2018 le esportazioni nel paese asiatico sono aumentate del 53,2 per cento in volume, raggiungendo le 494.078 tonnellate, e dell'80 per cento in termini di entrate totalizzando 2,67 miliardi di dollari. L'aumento della domanda è stato causato anche della diffusione di peste suina che ha ridotto di oltre il 40 per cento la popolazione animale negli allevamenti del paese. Pertanto, oltre al record per la carne bovina, le esportazioni di carne di maiale dal Brasile hanno raggiunto i massimi storici nel 2019, secondo i dati pubblicati il 7 gennaio dall'Associazione brasiliana di proteine animali (Abpa). (segue) (Brb)