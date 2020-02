Brasile: export di carne bovina aumentato del 10 per cento a gennaio grazie alla Cina (6)

- Nel 2019 l'export di carne ha registrato un'impennata anche a livello globale, secondo quanto reso noto dall'Abiec, per cui il Brasile ha chiuso lo scorso anno con 1,8 milioni di tonnellate di carne bovina esportata, in crescita del 12,4 per cento su base annua, generando ricavi per 7,6 miliardi di dollari, in crescita del 15,5 per cento rispetto al 2018. "I numeri mostrano quanto la carne brasiliana sia ben accettata e abbia una buona competitività all'estero", dichiarava il presidente dell'Abiec, Antonio Jorge Camardelli, in una nota diffusa alla stampa. (segue) (Brb)