Brasile: export di carne bovina aumentato del 10 per cento a gennaio grazie alla Cina (7)

- Tuttavia, uno degli effetti negativi della diffusione del virus sull'economia brasiliana è quello causato sul mercato di titoli e valute. Con l'aumento delle incertezze sulla capacità di contenimento del virus, indice della borsa di San Paolo Ibovespa, ha chiuso sempre in perdita. Nel corso della seduta di oggi, alle 13,30 l'indice ha toccato -1,89 a 113.200 punti base. La moneta brasiliana è stata travolta dalla vicenda, operando in ribasso, scambiata a 4,261 dollari, maggiore valore raggiunto dalla valuta statunitense nell'anno. Dall'inizio del 2020 il dollaro si è apprezzato sul real del 5,22 per cento. Oggi anche l'euro ha raggiunto il valore più alto da oltre un anno, scambiato a 4,002 contro il real. (Brb)