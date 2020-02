Coronavirus: la Germania rimpatrierà altri tedeschi da Wuhan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo i 128 tra tedeschi e loro familiari rientrati in Germania il primo febbraio scorso con un aereo della Luftwaffe, il governo federale rimpatrierà altri connazionali con i loro congiunti da Wuhan in Cina, epicentro dell'epidemia di coronavirus. È quanto reso noto oggi dal ministero degli Esteri tedesco, che ha confermato le indiscrezioni pubblicate dal settimanale “Der Spiegel”. Secondo il dicastero, riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, si tratta di “singole persone” che hanno chiesto di essere riportate in Germania dopo la partenza da Wuhan del volo della Luftwaffe o che non hanno fatto in tempo a salire sull'aereo. Per “Der Spiegel”, sarebbero ancora 20 i tedeschi e i loro familiari ancora a Wuhan (Geb)