Medio Oriente: l’ex premier israeliano Olmert pronto ad annunciare con Abbas no a piano di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex premier israeliano Ehud Olmert incontrerà la prossima settimana il presidente palestinese Mahmoud Abbas, con il quale annuncerà la propria opposizione alla proposta di pace avanzata lo scorso 28 gennaio dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per risolvere il conflitto israelo-palestinese. Lo riferisce il quotidiano “Haaretz” citando l’ambasciatore della Palestina alle Nazioni Unite, Riyad Mansour, il quale ha precisato che l’incontro avverrà a margine di una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York. L’obiettivo, ha spiegato il diplomatico, è di convocare una conferenza stampa al termine del colloquio e di presentare un fronte internazionale contro il piano di Trump. La questione è stata discussa anche da Saeb Erekat, segretario generale del comitato esecutivo dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), con diversi diplomatici europei incontrati ieri a Ramallah. (segue) (Res)