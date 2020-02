Medio Oriente: l’ex premier israeliano Olmert pronto ad annunciare con Abbas no a piano di Trump (2)

- Tra le iniziative condotte dall’Autorità nazionale palestinese (Anp) per contrastare il cosiddetto “accordo del secolo” vi è anche la redazione di una bozza di risoluzione da sottoporre al Consiglio di sicurezza, i cui contenuti sono già stati discussi con i paesi membri della Lega araba. “Stiamo avviando una grande campagna diplomatica e siamo consapevoli del fatto che gli Stati Uniti cercheranno di far fallire la nostra risoluzione o di porre il veto, ma questo non ci fermerà. Continueremo a lavorare in tutti i consessi diplomatici per far fallire il piano e per promuovere la posizione palestinese, che si basa sulle decisioni della comunità internazionale”, ha spiegato Mansour. (segue) (Res)