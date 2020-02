Medio Oriente: l’ex premier israeliano Olmert pronto ad annunciare con Abbas no a piano di Trump (3)

- La notizia dell’incontro tra Olmert e Abbas è stata già commentata su Twitter dal partito Likud del premier Benjamin Netanyahu. “Invitiamo Benny Gantz (rivale del capo del governo uscente alle elezioni del prossimo marzo – ha chiarire al suo amico e stretto consigliere Olmert che non è questo il momento di incontrare Abbas per contrastare l’accordo del secolo. Adesso bisogna stare dalla parte del presidente Trump e dell’interesse nazionale israeliana, non da quella di chi incita e incoraggia il terrorismo contro i nostri soldati”, si legge nel messaggio. Gantz, per tutta risposta, ha sottolineato che Olmert non è un suo consigliere e che l’ex primo ministro israeliano “è libero di fare quel che ritiene giusto”. (Res)