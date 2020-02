Germania: ministri Salute e Lavoro trovano accordo su riforma pensione di base

- Dopo settimane di intenso dibattito, il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e l'Unione, coalizione conservatrice formata al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), hanno raggiunto un accordo sul progetto di legge per la riforma della pensione di base, proposto dal ministro del Lavoro Hubertus Heil, esponente della SpD. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il provvedimento dovrebbe esser sottoposto all'approvazione del governo federale il 12 febbraio prossimo. L'intesa è stata trovata oggi dai negoziatori di SpD e Unione, rispettivamente lo stesso Heil e il ministro della Salute Jens Spahn, esponente della Cdu. L'accordo prevede che all'aumento del 10 per cento della pensione minima, in vigore dal primo gennaio 2021 per 1,4 milioni di lavoratori, siano idonei quanti abbiano dai 33 ai 35 anni di contributi versati. Il sussidio verrà concesso per intero soltanto a chi abbia 35 anni di contribuzione, mentre verrà ridotto per le fasce di età inferiori. Inoltre, solo coloro il cui reddito mensile come pensionati raggiunge un massimo di 1.250 euro per le persone singole e 1.950 euro per le coppie riceveranno l'aumento completo. Secondo l'accordo tra Heil e Spahn, i redditi al di sopra di questo limite dovrebbero valere per il 60 percento della pensione di base. (segue) (Geb)