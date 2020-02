Germania: ministri Salute e Lavoro trovano accordo su riforma pensione di base (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il reddito è superiore a 1.600 euro per i singoli e 2.300 euro per le coppie, l'incremento dovrebbe essere interamente accreditato sul supplemento pensionistico di base. Heil e Spahn hanno affermato di aver chiuso le questioni ancora aperte sulla riforma della pensione minima. Tuttavia, in merito alle coperture finanziarie, i ministri del Lavoro e della Salute si sono limitati ad affermare che il provvedimento verrà finanziato “con mezzi tributari”. Nessun riferimento, quindi, all'impiego delle entrate derivanti dall'imposta dello 0,2 per cento sulle transazioni finanziarie, che potrebbe essere introdotta nell'Ue o esclusivamente in Germania. (Geb)