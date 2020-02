Giustizia: vertice a palazzo Chigi, Conte cerca mediazione su prescrizione

- Si cerca una difficile mediazione nel corso del vertice di maggioranza che si è reso necessario dopo l'escalation di polemiche interne ed esterne al governo sulla riforma della prescrizione. Nel corso della riunione, iniziata questa sera con due ore di ritardo al termine del Consiglio dei ministri, spetterà al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, cercare di trovare una sintesi, una mediazione appunto, fra le posizioni non concilianti delle principali forze politiche che sostengono l'esecutivo. Divergenze di veduta emerse oggi ancor più nettamente, almeno a giudicare dalle dichiarazioni e dalle indiscrezioni che si sono susseguite per tutta la giornata. Ultime in ordine di tempo quelle che vedono Italia viva ferma sulle proprie posizioni e decisa a far cedere il ministro Bonafede, se non con il dibattito, con la forza dei numeri al Senato. Infatti, fanno sapere dal partito di Renzi, "se il resto della maggioranza vorrà seguire Bonafede si voterà alla Camera prima il Lodo Annibali, poi la Legge Costa. Nel caso in cui non vi fossero i numeri al Senato Italia viva presenterà una proposta di legge di ripristino della Legge Orlando con la firma di tutti i senatori del gruppo incluso Renzi. E chiederà di votarla a Palazzo Madama dove Bonafede non ha i numeri neanche col sostegno del Pd". (segue) (Rin)