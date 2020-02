Giustizia: vertice a palazzo Chigi, Conte cerca mediazione su prescrizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parole che hanno scatenato la reazione degli esponenti del Movimento 5 stelle che, già prima della riunione, avevano espresso disappunto per questa posizione intransigente, tanto che alcuni avevano ipotizzato un rinvio del vertice. Accuse ad Italia viva anche da parte Leu, convinta che i renziani siano solo in cerca di visibilità più che di una soluzione. Dal canto suo il Partito democratico, per bocca del segretario Nicola Zingaretti, ha invitato il presidente Conte alla mediazione per trovare un accordo o, eventualmente, giungere al rinvio di un anno della riforma. In questo clima di tensione, non rasserenano il dibattito le voci che vedrebbero il ministro Bonafede pronto alle dimissioni. Voci però smentite da palazzo Chigi, dove stasera il premier cercherà di fare uscire dall'empasse il governo. (Rin)