Municipio Roma II: Fd'I, consiglio straordinario su alberature Corso Trieste, approvata all'unanimità nostra mozione

- Si è tenuto oggi il Consiglio straordinario del Municipio Roma II per discutere le notizie di abbattimento delle alberature di Corso Trieste. Nel corso della seduta come "Fratelli d'Italia abbiamo evidenziato l'importanza ambientale e storica delle alberature di Corso Trieste", dichiarano in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia - II Municipio Roma Holljwer Paolo, Simone Pelosi coordinatore del partito di Giorgia Meloni nel II Municipio e Leonora Peresso dirigente del coordinamento. "La salvaguardia dei cittadini è importante - aggiungono - ma chiediamo che il comune prendendosi le sue responsabilità politiche sulla mancata manutenzione, verifichi in maniera chiara e assoluta lo stato di ogni alberatura presente sul municipio. Abbiamo presentato una mozione di buon senso su questa situazione votata all'unanimità da tutto il consiglio municipale, ci aspettiamo che il consiglio comunale, la giunta e il Sindaco Raggi prendano in considerazione la mozione votata per salvaguardare i pini di Corso Trieste".(Com)