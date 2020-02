Rifiuti Roma: Vignaroli, grande preoccupazione per stop conferimenti discariche Civitavecchia e Roccasecca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia dello stop ai conferimenti, a partire dalle prossime ore, da parte del gestore delle discariche di Civitavecchia e Roccasecca "desta grande preoccupazione. La Commissione si è già occupata nella scorsa legislatura della gestione del ciclo dei rifiuti in Lazio e il lavoro sta proseguendo anche in quella attuale. Abbiamo acquisito documenti e avviato una serie di audizioni, che proseguiranno nelle prossime settimane". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Ecomafie Stefano Vignaroli. "Tra le altre cose - Vignaroli - la Commissione non mancherà di analizzare le situazioni di monopolio, spesso perniciose per gli interessi pubblici. Non sfugge come la proprietà dei siti di Civitavecchia e Roccasecca, le due principali discariche del Lazio, sia riconducibile allo stesso soggetto, che da poco è anche socio di maggioranza dell'area di Monte Carnevale". "Non comprendo ancora le motivazioni precauzionali di tale chiusura a seguito di legittimi controlli sulla natura dei codici Cer 191212: Ispra infatti ha già pubblicato le linee guida generali per la classificazione dei rifiuti, in conseguenza alle sentenze della Corte di giustizia europea e della Corte di Cassazione - continua Vignaroli - Non dubito che la sindaca di Roma, la Regione Lazio e le altre autorità competenti useranno da subito tutti gli strumenti in loro possesso per fare in modo che i cittadini laziali non risentano in alcun modo delle conseguenze legate alla chiusura temporanea dei due siti". (Com)