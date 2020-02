Difesa: Airbus Helicopters continua militarizzazione dell'H160 e il supporto associato

- Airbus Helicopters e la Direction Generale de l'Armement (Dga) francese stanno portando avanti una nuova serie di studi per promuovere la militarizzazione dell'H160 e definire il suo sistema di supporto nell'ambito del programma Joint Light Helicopter (Helicoptère Interarmees Leger: Hil). Lo riferisce Airbus con un comunicato. Questo contratto avvia le attività di pre-sviluppo per la versione militare dell'H160, chiamato anche Guepard dalle Forze armate francesi, al fine di rispettare il programma di consegna che è stato annunciato nel maggio 2019 dal ministro delle Forze armate francese, Florence Parly. La nuova serie di studi si concentrerà anche sulla definizione del set-up ottimale per supportare la flotta di H160M operata dai tre principali corpi delle forze armate francesi. Airbus Helicopters, Safran Helicopter Engines e Dga lavoreranno a stretto contatto per massimizzare il tasso di disponibilità degli elicotteri e ottimizzare i costi di mantenimento della flotta. (segue) (Com)