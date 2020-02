Difesa: Airbus Helicopters continua militarizzazione dell'H160 e il supporto associato (2)

- "L'avvio di questa collaborazione tra l'industria e il Ministero delle Forze Armate al fine di definire il quadro di supporto per Guepard e i processi associati, già nella fase di pre-sviluppo, è essenziale. L'output ci fornirà tutte le leve necessarie per garantire un elevato livello di disponibilità all'entrata in servizio dell'H160M nelle forze armate francesi. Gli studi si basano sul lavoro e sugli impegni assunti recentemente nei contratti di supporto globale per le flotte Cougar, Caracal e Tiger delle forze armate francesi", ha dichiarato Alexandra Cros, vice presidente e capo degli Affari governativi in Francia di Airbus Helicopters. L'H160 è stato progettato per essere un elicottero modulare, consentendo alla sua versione militare, con un'unica configurazione, di svolgere missioni che vanno dall'infiltrazione di commando all'intercettazione aerea, al supporto antincendio e alla lotta anti-nave, e soddisfare così le esigenze dell'esercito, della marina e dell'aeronautica attraverso il programma Hil. Portare il lancio del programma Hil al 2021 consentirà di effettuare le prime consegne alle forze armate francesi nel 2026. (Com)