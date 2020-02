Difesa: comandante Nato a Napoli Foggo in visita al Coi a Centocelle

- Nella mattinata il comandante del Nato Allied joint force command (Jfc) di Napoli, l’ammiraglio statunitense James Foggo III, ha visitato il Comando operativo di vertice interforze (Coi) presso l’aeroporto Francesco Baracca di Centocelle. Durante la visita, l’ammiraglio Foggo ha assistito a una presentazione sulle responsabilità e i ruoli del Coi con focus su tutte le missioni, operazioni e attività militari in atto (38 in 23 paesi con impegnati circa 13.000 militari). Al termine della presentazione, il comandante del Jfc Napoli ha insignito, presso la sala Calligaris del Coi, il generale di corpo d'armata Luciano Portolano (Comcoi) della prestigiosa onorificenza Usa “Legion of merit” per il precedente incarico di capo di Stato maggiore presso il Jfc di Napoli proprio sotto la guida dell’ammiraglio Foggo. Nel suo intervento, ha concluso poi il comandante del Jfc, “è stato assolutamente il migliore capo di Stato maggiore che mi poteva capitare, un generale che apre tutte le porte grazie alla sua incredibile esperienza diretta, acquisita soprattutto nei teatri operativi più delicati, e alla sua leadership, ha reso possibile anche l’impossibile creando strutture a qualsiasi livello (tattico, operativo e strategico) partendo dal nulla”. "Il contributo fornito dal generale Portolano in ambito Africa e Medio Oriente prima, in Iraq e Libano poi è di un livello di pregevolezza estrema”, ha poi proseguito l'ufficiale statunitense. Per il generale Portolano è la seconda onorificenza di questo tipo, dopo che il 10 giugno 2014 gli fu conferita la "Legion of merit" Usa per il suo operato quale comandante del Regional command West della missione Isaf in Afghanistan da settembre 2011 a marzo 2012. (Com)