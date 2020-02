Case popolari: Rabaiotti su MM, assegnazioni sospette tutte regolari

- Le assegnazioni sospette di cinque alloggi popolari milanesi gestiti da MM spa segnalate dalla stampa sono risultate tutte regolari all’audit svolto dall’azienda controllata dal Comune di Milano. Lo hanno fatto sapere oggi nella commissione consiliare congiunta Casa e Partecipate l’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti e il presidente e direttore generale di MM, Simone Dragone e Stefano Cetti. "È fuor di dubbio che questo tipo di segnalazione ci ha portato a un’attenta verifica della filiera di procedura e di processi assai complicati. Abbiamo fatto questa analisi sia all’interno di MM che noi stessi come Comune di Milano, per verificare in parallelo se ci fossero sfuggiti passaggi. Le situazioni passate al setaccio sono risultate dal punto di vista della correttezza della procedura e dei passaggi assolutamente regolari", ha detto Rabaiotti. “Le segnalazioni che i giornali hanno ripreso riguardano 5 casi su un patrimonio complessivo di 28.500 appartamenti gestiti. Le assegnazioni per altro in quattro casi su cinque risalgono a un periodo precedente a quello della nostra gestione. Comunque noi abbiamo interesse a fare completa luce su questa vicenda e qualora dovessero emergere situazioni di irregolarità, che in questo caso non abbiamo ravvisato, o di mancato rispetto di leggi e regolamenti o peggio, come in passato non esiteremmo a prendere provvedimenti, anche gravi, nei confronti dei nostri dipendenti”, ha detto il direttore generale Cetti. “Come Cda qualora avessimo ravvisato o ravviseremo qualsiasi irregolarità saremmo stati e saremo inflessibili nel perseguirla secondo la norma. Qualunque atteggiamento che si discosti dalle norme, ma anche dalle migliori pratiche nazionali e internazionali, sono assolutamente inaccettabili”, ha confermato Dragone, che ha osservato anche che “un clima di sospetto che a noi risulta ingiustificabile è foriero di tensione nel rapporto tra cittadinanza e MM”. (segue) (Rem)