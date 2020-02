Case popolari: Rabaiotti su MM, assegnazioni sospette tutte regolari (2)

- "Credo - ha aggiunto Rabaiotti al termine della commissione - sia evidente a tutti la delicatezza del compito affidato a MM dal Comune di Milano, così come la ragione che ha portato lo stesso Comune a interrompere la disastrosa esperienza dei tre gestori privati (Romeo, Gefi, Edilnord) e le difficoltà che successivamente si sono avute con Aler, dal 2010 al 2014. Ho piena fiducia nel sistema di azione di MM con cui non mancano i confronti finalizzati a migliorare gli interventi sulle case e i servizi rivolti alle famiglie. Dopo le operazioni di riordino - anagrafi utenze, ricalcolo della morosità, riduzione delle occupazioni, vigilanza sul patrimonio liberato, recupero e assegnazione degli alloggi vuoti - necessarie per capire quali percorsi intraprendere in futuro, dobbiamo ora puntare sulla ricostruzione di un rapporto, compromesso negli anni, tra inquilini e proprietà e sullo sviluppo di una relazione che ci veda presenti e attenti alle situazioni di maggiore fragilità e debolezza senza dimenticare le famiglie che ancora oggi non hanno casa". (Rem)